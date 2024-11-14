Uçum açıkladı: Bahçeli'nin Öcalan çağrısından Erdoğan'ın haberi varmış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekol TV’nin sevilen programlarından olan ve Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum’un konuğu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup konuşmasında "Öcalan gelsin Meclis'te DEM Parti grup toplantısında konuşsun, örgütü tasfiye ettiğini açıklasın" çağrısıyla ilgili konuşan Uçum, "Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasında o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız. Onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu. Haberinin olmadığına ilişkin haberler tamamen tevzirattır. Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provokatifliktir" şeklinde konuştu.

GAZETECİYİ HEDEF ALDI: OPERASYONEL

Uçum, Bahçeli'nin gazeteci Hilal Köylü'ye "Mesleği bırak" dediği konuşmayı da hatırlattı ve "Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda devlet başkanı sıfatındaki Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı'nın güçlü lideri arasında uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen operasyoneldir" dedi.

“KAVRAMLARI BAĞLAMINA GÖRE KULLANIRIM”

Sosyal medya hesabında Türk milleti ve Türkiye toplumu kavramlarını kullanması hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Kavramları bağlamına göre kullanırım. Atatürk, Türk milletini nasıl tarif eder? ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ diye tarif eder. Bunun derin bir anlamı var. Konuyu siyaset teorisi açısından ele alırsanız siyaset teorisinin ana öznesi, kitle öznesi halktır. Temsili demokrasiyi halkın vekalet yoluyla devleti yönetmesi olarak tarif edersiniz. Demokrasi siyasal sistemin işleyiş ilkesidir. Oradaki özne halktır. Demokrasi ilişkisini kurduğunuzda halk kavramını kullanırsınız. Demokrasinin esası ne seçim. Seçimleri kim yapar? Seçmen. Dolayısıyla halk ve seçmen ikilisini siyaset teorisi açısından kullanırsınız” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ KAVRAMI, TÜRKİYE TOPLUMUNU VE TÜRKİYE HALKINI KAPSAYAN BİR KAVRAMDIR”

Sözlerini sürdüren Uçum, “Toplum açısından neyi kullanırsınız? Toplumsal kesimler, toplumsal eğilimler, toplumsal gruplar, toplumun yönelimleri vardır. Burada da toplum birey ilişkisini kullanırsınız. Konu devlet ve Anayasa teorisi olunca neyi kullanırsınız? Orada da millet vatandaş ikilisini kullanırsınız. Ele aldığınız bağlama göre halk-seçmen, toplum-birey, vatandaş-millet ikilileri kullanılır. Uygulamada ne denir? Bazen Türk; Türkiye toplumu, Türk milleti yerine kullanılır. Bazen Türkiye halkı; Türk milleti yerine kullanılır. Bazen Türk milleti; toplumun ve halkın yerine kullanılır. Fakat altını çizerek söylüyorum bizde Türk toplumu ve Türk halkı kavramını kullananlar da bunu bir etnisiteye dayandırarak kullanmazlar. Türk milleti kavramı, Türkiye toplumunu ve Türkiye halkını kapsayan bir kavramdır. Bunu unutmayalım” diye konuştu.

“KÜRT SORUNUNDAN KASIT YETKİ DEVRİ MİDİR?”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Kürt sorunundan kasıt yetki devri midir? Bu sorulara cevap verin. Türkiye’de Kürtlerin kendilerine ait devleti, milleti, ülkesi olması, dillerini kullanmaları, siyasi propaganda, siyasi faaliyetleri yapmaları konusunda bir sorunları yok. Devlet kaynaklarından pay alma konusunda bir sorunları yok. Eğer birtakım sorunlar yaşanıyorsa o sorunları tarif etsinler ortaya koysunlar. Sadece Kürtlerin sorunu olmadığını ben kanıtlarım” dedi.

“ORTAKLAŞTIĞIMIZ SORUNLARI KİMLİK SİYASETİ SORUNUNA DÖNÜŞTÜRÜRSENİZ BU TÜRKİYE KARŞITLIĞIDIR”

Uçum sözlerini, "Kaynakların adil dağılımında ortaya çıkan sorunlar, kamu görevlerinde liyakate dayalı görev almak ile ilgili sorunlar… Ne sorun tarif ederlerse etsinler bu sorunlar Türkiye’de yaşayan her etnik kesimin, her insanın sorunu. Ortaklaştığımız sorunları belli bir grubun kimliği üzerinden bir kimlik siyaseti sorununa dönüştürürseniz bu Türkiye karşıtlığıdır” ifadeleriyle sürdürdü.