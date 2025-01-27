Uçum: Kürt sorunu artık sorun olmaktan çıkmıştır

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Devlet ve Kürtler" başlıklı pazar yazısında Türkiye'de Devlet ile Kürtler arasındaki ilişkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde artık bir "mesele" olmaktan çıkıp bir "konu"ya dönüştüğünü savundu.

Uçum, birçok kişinin "Kürt sorunu" ifadesini kimlik siyaseti üzerinden Türkiye'nin bütünlüğünü hedef almak amacıyla kullandığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmî yaklaşımında Kürtlerle ilgili bir sorunun olmadığını iddia etti. Ayrıca, "kırk yıllık terör sorunu"nun bölgedeki Kürtleri istismar eden emperyalist bir operasyon olduğunu ve bu durumun Kürt sorunu olarak adlandırılamayacağını ifade etti.

Son olarak, Uçum, Türkçenin egemen, birleştirici ve tek resmî dil olması gerektiğini, bu alanda geliştirilmeye çalışılan "bölücü projelerin" giderek daha fazla deşifre olduğunu ve sosyal karşılıklarının olmadığı ifadelerine yer verdi.