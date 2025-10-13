Uçum’dan Buldan’a ‘müdahale’ göndermesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve milletvekili Pervin Buldan’ın "sürece dair düşmanlık güden medyanın susturulması" isteğine ilişkin olarak yorum yaptı.

İsim vermeden yazısında gönderme yapan Uçum, "Bazı çevreler kendi cephesinden karşı tarafın dilinden şikayet ediyor, niye engel olunmadığından yakınıyor. Kendi açılarından haklı da olabilirler. Ancak burada hem demokrasiden yana olup hem de antidemokratik uygulama istemek gibi bir çelişki ortaya çıkıyor" dedi.

Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye sürecine ve Pervin Buldan’ın iktidardan "talebine" ilişkin olarak gönderme yaptığı bir yazı kalem aldı. Uçum’un "Pazar yazısı" başlığında sosyal medyadan yayımlanan yazısı bugün AA’da yayımlandı. "Geçiş sürecinin" bölgedeki bütün Kürtler’e yönelik bir süreç olmadığını söylerken, "Farklı siyasi mecraların temsilcilerinin, terörün ve şiddet siyasetinin sona erdirilme sürecinde, Öcalan ve iradesine tabi olanlar dışında, özne olması mümkün değildir" ifadelerini kullanması dikkat çekti.