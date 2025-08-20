Üçüncü iş gününde başına demir düşen genç taşeron işçi hayatını kaybetti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 3'üncü iş gününde iş yerine ait kamyonun dingilini tamir ederken başına demir parçası düşen 22 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı yaşamını yitirdi.

Memleketi Siirt'ten 17 Ağustos günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gelip bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Kaşıkçı, dün mesai arkadaşlarıyla birlikte iş yerine ait kamyonun arızalanan dingilini tamir etmeye başladı.

Tamir sırasında Kaşıkçı'nın başına demir parçası düştü. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan Kaşıkçı yaşamını yitirdi. Kaşıkçı'nın cansız bedeni otopsinin ardından bugün memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine gönderildi.

İş cinayetiyle ilgili inceleme sürüyor.