Üçüncü kez aynı tuzağa düşmeyiz

Tahran, savaştan çıkış yolları arayan ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes ve müzakere iddialarını reddetti. Hürmüz Boğazı’na sıkışan Trump yönetiminin savaşı sonlandırmak için Tahran’a “15 maddelik plan” ilettiği iddia edilirken İran’ın üçüncü kez müzakere tuzağına düşmek istemediği aktarıldı.

15 MADDELİK TEKLİF

ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş dördüncü haftasında devam ederken Trump yönetiminin Pakistan aracılığıyla İran’a 15 maddelik bir ateşkes planı sunduğu aktarıldı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla artan petrol fiyatları nedeniyle üzerindeki baskı giderek artan Trump, son günlerde İran ile müzakere içinde olduğu açıklamalarında bulunmuştu.

Son yaptığı açıklamada da Trump, İran’la anlaştıklarını ve asla nükleer silah sahibi olamayacakları konusunda anlaştıklarını iddia etti. İran’da “bir rejim değişikliği” olduğunu ve “doğru kişilerle konuştuklarını” öne süren Trump, bölgedeki askeri üstünlüğün tamamen ABD kontrolünde olduğunu söyledi. Trump, özel elçiler Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in de müzakerelere dâhil olduğunu belirtti.

TAHRAN’A RÜŞVET

ABD ve İsrail basınında yer alan iddialara göre 15 maddelik planda Hürmüz Boğazı’nı yeniden gemi trafiğine açılması, İran’ın füze programının menzili ve miktarı açısından sınırlandırılması, Tahran’ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi şartlar da bulunuyor.

İsrailli Kanal 12’nin aktardığına göre ise İran’dan tüm nükleer tesislerini imha etmesi ve mevcut zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi istendi. Buna karşılık İran’a yönelik ambargoların kaldırılması ve Buşehr’de sivil bir nükleer enerji projesi için ABD yardımının önerildiği belirtildi.

KENDİ KENDİNE MÜZAKERE

İranlı yetkililer ise ABD ile hiçbir müzakerenin yürütülmediğini vurgulayarak Washington’ın müzakere edecek konumda olmadığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı sözcüsü İbrahim Zülfikari “ABD’nin kendi kendine müzakere ettiğini” söyleyerek “Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmaz” dedi. İranlı komutan, “Stratejik güç diye övündüğünüz şey stratejik bir başarısızlığa dönüştü. Küresel süper güç olduğunu iddia eden birisi, bu beladan çıkabilseydi çoktan çıkardı” diye konuştu.

BİR DAHA KANMAYIZ

Axios’un haberine göre ise İranlı yetkililer, ABD ile barış görüşmelerine aracılık etmeye çalışan Pakistan, Mısır ve Türkiye’ye Başkan Trump tarafından iki kez kandırıldıklarını ve “bir daha kandırılmak istemediklerini” iletti. Yetkililer, ABD’nin bölgeye takviye askeri güç gönderme kararının şüpheleri artırdığını söyledi. Trump, haziran ayındaki 12 günlük savaşa ve 28 Şubat’taki saldırılara onay vermeden önce de Tahran’la müzakere halindeydi.

Müzakere iddiaları sürerken ABD bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Bir ABD’li yetkili, en az bin paraşütçü askerin önümüzdeki günlerde Ortadoğu’ya gönderileceğini bildirdi. Ayrıca Pentagon’un yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve binlerce denizciyi taşıyacak iki birliği bölgeye sevk etme sürecinde olduğu öğrenildi.

İSRAİL İŞGALİ GENİŞLETİYOR

Trump savaştan çıkmanın yollarını ararken İsrail’in İran’a ve Lübnan’a saldırıları tüm hızıyla sürüyor. İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezi hedef aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran ve Lübnan’da daha fazla hedefe yönelik yeni hava saldırılarına ilişkin planı onayladığını duyurdu. Lübnan’a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, ülkenin güneyinde “kara saldırılarını” genişleteceği bildirildi. İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin ise İran ve Lübnan’a saldırılarını sürdüren orduya üst sınır olan 400 bine kadar yedek askeri silahaltına alma izni verdiği belirtildi. İran ise İsrail’in kuzeyinde bulunan Safad şehrindeki askeri karargah ve Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak kentlerindeki hedefler ile ABD’nin Körfez ülkelerindeki üslerini hedef aldığını bildirdi.