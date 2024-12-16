Üçüncü kez iş bırakacaklar

Haber Merkezi

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstererek, Kasım ve Aralık aylarında iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 6-10 Ocak 2025’te yeniden iş bırakacak. İkinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki hekim ve sağlık çalışanları da dayanışma, meslek onuru ve halk sağlığı için 8 Ocak’ta grevde olacak. Sağlık Bakanlığı’na seslenen hekimler "Adaletsiz yönetmelik geri çekilmeli. Sorunlar çözülene kadar eylemlerimiz devam edecek" dedi.

HAKLIYIZ, KARARLIYIZ

Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası gibi sağlık meslek örgütleri ortak açıklama yaptı. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

’’Bakanlık, sağlık alanında yaşanan ciddi sorunları çözmek için birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yapmak yerine Performans ve Ödeme Yönetmeliği ve torba kanun teklifleri ile sorunları daha da çözülmez hale getirmektedir. Bizlerin bilimsel çalışmalardan ve dünya örneklerinden yola çıkarak getirdiğimiz kalıcı çözüm önerilerini içeren taleplerimizi duymazdan gelmekte, yanlışta ısrar etmektedir. Bakanlığın bu yanlışlardan dönmesini sağlamak için yaptığımız sayısız görüşme ve Kasım ayında uyarı amacıyla gerçekleştirdiğimiz 3 günlük iş bırakma etkinliği sonuç vermeyince halkın sağlığını ve meslek onurumuzu korumak için 2-6 Aralık tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi yapmak zorunda kaldık. Bu yönetmeliğin, yürütülmesinden sorumlu kişi olan Sağlık Bakanı tarafından tamamen kaldırılması da mümkündür.’’

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ADALETSİZ YÖNETMELİK GERİ ÇEKİLSİN

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, şunları kaydetti: "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, mesleki haklarımızı ve iş güvencemizi derinden zedelemektedir. Bu, emeğimizin ve özverimizin hiçe sayıldığı bir sistem dayatmasıdır. İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır. Emeğimizin hakkı olarak, performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı bir ödeme sistemi yerine, sabit ve emekliliğe yansıyan tek bir maaş talep ediyoruz.’’