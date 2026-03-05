Üçüncü sınıflara ilahi etkinliği

AKP hükümetleri döneminde büyük oranda dini referanslar üzerine kurulan eğitim politikaları, 2026 itibarıyla başka bir boyuta taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimcilerin, “Laiklik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle eleştirdiği Ramazan Genelgesi’ni 81 il müdürlüğüne gönderdi. İl müdürlüklerince okullara gönderilen Ramazan Genelgesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in dahi, “Yanlış anlaşılan örnekler” olarak nitelendirdiği uygulamalara imza atıldı.

MEB’in Ramazan Genelgesi’ni bir adım ileriye taşıyan eğitimcilerin tepkisini çeken uygulamanın adresi bu kez Yozgat oldu. Yozgat’ta küçük yaştaki öğrenciler, “Ramazan etkinliği” kapsamında ders saatinde önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne, ardından ise şehir merkezine götürüldü.

“RAMAZAN RUHU”

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan bir okulda, sınıf öğretmeni tarafından Ramazan Bayramı etkinliği düzenlendi. Öğretmen B.Ç, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerini, “Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçladığı” belirtilen etkinlik kapsamında önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne götürdü. Öğrencilerin müdürlük ziyaretinin ardından, “İlahiler söyleyerek” çarşı merkezinden okullarına kadar yürüdüğü belirtildi.

OLMAYAN KUTUPLAŞMA

BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili ve Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğe tepki gösterdi. Siyasi iktidarın yurttaşları, “Olmayan bir kutuplaşmanın içine çektiğini” savunan Özçağdaş, “Kimsenin Ramazanla, oruçla, ibadetle bir derdi yoktur. Sorun oruç tutulması, Ramazan etkinlikleri yapılması değildir, olamaz” dedi.

Etkinliklerle ilgili sorunun, “Öğrencilerden ibadetin yapılıp yapılmadığının raporunun istenmesi” olduğunu belirten CHP’li Özçağdaş, “Siz o raporu tutturup, fotoğraflarla kanıtlar isterseniz, o zaman biri çıkar Selefi marşı okutur, biri çıkar ailenin izni olmadan çocuklara etkinlik adı altında bugün Yozgat’ta olduğu gibi işler yaptırır” diye konuştu. Ailelerin izni olmadan, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatacak şekilde öğrencilerin okul dışına çıkarılmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, bakanın dediği gibi, ‘Üç-beş tane sıra dışı, meşru ilkelere uymayan uygulama olabilir’ diye meşrulaştırılamaz, asla kabul edilemez. Her vatandaş inancını nasıl özgür yaşama hakkına sahipse aynı şekilde tüm çocuklar ve yurttaşlar inancını açıklamama hakkına sahiptir. İstediği inancı yaşamakta özgürdür. Ancak hiç kimse inancını ve ibadetini Milli Eğitim Bakanı’na, AKP iktidarına kanıtlamak zorunda değildir.”