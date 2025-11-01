Uçurum başında bekleyenlere

Kültür Sanat Servisi

Mustafa Eroğlu bu ay Öteki Yayınları etiketiyle yayınlanan biri şiir diğeri roman olmak üzere iki kitabıyla birlikte okuyucularına "merhaba" dedi. Eroğlu, Üç Köşeli Satranç adlı romanıyla ilgili şu görüşleri dile getiriyor: "Uçurum Terbiyesi adlı romanımda hayatın esaretinden firar edenlerin, (kavimler, halklar, yoksullar ve diğer tüm kaybedenler) hikâyesini ve kefaret talebini dizelere dökmeyi amaçladım. Uçurumun başında bekleyenler onlar.”

Uygarlığın, yeryüzüne mutluluk ve esenlik getirme iddiasından vazgeçeli, çok olduğuna dikkat çeken Eroğlu "Kanlı bir oyundur, sürüp gidiyor. Bütün taşlar hileli ve bunu herkes biliyor. Şimdilerde masalların, destanların, türkülerin ve yavukluların hikâyesini sona erdiren bir yeni oyundur, oynanan. Oyun sürdükçe, ölüm daha da güçleniyor; yenilenlerin kanı daha hızlı akıyor: İşte 'Üç köşeli satranç' o kanın izini sürüyor" diyor.

Mustafa Eroğlu, Uçurum Terbiyesi adlı şiir kitabında ise ezilen halkların çarpan kalplerini dizelerine taşıyor. Poetik söylemini ucuzlatmadan meseleyi anlatıma veya slogana indirgemiyor. Travmaları dile düşürmeden, ortak bilinçaltının dışa vurumu gibi, yüzey anlatımla dile getiriyor. Ortaya çıkan, görünür olan acı herkesin acısı oluyor o zaman. O nedenle bu şiirlerdeki acıyı şu sıralarda bombalanan Filistin için de okuyabilirsiniz, Auschwitz için de Dersim 1938 için de 2014 Şengal için de… Hepsinden önemlisi şiir için de…