Uçurum büyüyor: Türkiye'de en zengin 10 kişinin serveti 11 milyar dolar arttı

Her yıl dünyanın en zengin kişilerinin malvarlıklarına ilişkin yayımladığı listelerle bilinen Forbes'un yıl yayımlanan verilerinde Türkiye'ye ilişkin veriler dikkat çekti.

Evrensel'de yer alan Uğur Zengin imzalı haberde Türkiye’nin en zengin 10 insanının, 2020’den bu yana geçen beş yıllık süreçte servetlerini dolar bazında yüzde 52 artırdığı belirtildi.

5 YILLIK BÜYÜME %100'ÜN ÜSTÜNDE

Haberde bu on kişinin toplam servetinin 20.9 milyar dolardan 31.9 milyar dolara çıktığı ve sadece 5 yılda 11 milyar dolarlık servet artışı yaşadıkları ifade edildi.

Serveti en çok artan isimlerin başında Sinan Tara (yüzde 127.27) ve Saban Cemil Kazancı (yüzde 115.00) gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin servetlerinde beş yılda yaşanan büyüme ise yüzde yüzün üstünde.

Listede yer alan üç Koç ailesi mensubunun servet artışının ise 4 milyar doların üzerinde olduğu görülüyor.

Listede yer alan diğer isimlerin servetlerinde meydana gelen artış oranı ise şöyle:

Murat Ülker (%27,91), Saban Cemil Kazancı (%115), Erman Ilıcak (%0), İpek Kıraç (%68), Semahat Sevim Arsel (%93,75), Ferit Faik Şahenk (%21,74), Filiz Şahenk(%23,81), Rahmi Koç (%86,67), Ali Metin Kazancı (%100)

Söz konusu 10 kişinin bugünkü servetlerinin toplamı, 5 milyondan fazla asgari ücretlinin 1 senelik ücretine denk geliyor.

Haberde dikkat çekilen noktalardan biri ise Türkiye'nin yayımlanan verilere göre geçtiğimiz bir yılda en fazla dolar milyoneri yaratan ekonomi olması.