Uçuruma düşen arıcı ağır yaralandı
Kaynak: DHA
Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen arıcı Ramazan Demiryürek (37) ağır yaralandı. Demiryürek, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde arıcılık yapan Ramazan Demiryürek, saat 08.00 sıralarında, dengesini kaybedip yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demiryürek, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Ramazan Demiryürek, sedyeyle ambulansa taşınıp, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)
