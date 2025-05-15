Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinde 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Rüstem Ocak (24) ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazaryolu ilçesi Göndere mevkisinde meydana geldi. Pazaryolu ilçesinden Kılıççı Mahallesi’ne giden Rüstem Ocak'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü aracında sıkıştığı yerden çıkardı. Ocak, ambulansla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI