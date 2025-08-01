Uçuruma yuvarlanan TIR dorsesi ve dozer vinçle çıkartıldı

Ardahan in Posof ilçesinde 2 gün önce meydana gelen kazada tırdan ayrılan dozer yüklü dorse, dereye uçtu. Karayolları ekipleri dozeri bulunduğu yerden çıkartmak için karayolunu trafiğe kapattı.

2 gün önce Ardahan-Damal-Posof karayolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada dozer yüklü Dorse şarampole uçtu. Dorseyle birlikte dozerin bulunduğu yerden çıkartılması için yol trafiğe kapatıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatılan karayolunda güvenlik önlemleri alındı. Ardından 2 vinç yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın sonucunda Tır dorsesi ve dozeri uçurumdan çıkarak sahibine teslim etti.