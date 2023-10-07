Uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karabük’te uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.



Olay merkeze bağlı Mehterler Köyünde meydana geldi. Abdullah Erkartal (50) idaresindeki 78 BK 065 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü traktörün altında kalırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Erkartal’ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erkartal’ın Sosyal Güvenlik Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.