Uçurumdan düşen kadının ölümü kaza değil, cinayet çıktı

Yalova’da fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düştüğü iddia edilen Semiha Sözer’in öldürüldüğü ortaya çıktı. Sözer'i 20 metrelik uçurumdan ittiği ileri belirlenen E.N.S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’da 2023 yılında fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren kadının katledildiği ortaya çıktı.

Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer, yanında evli olduğu E.N.S. varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirmişti.

E.N.S. ifadesinde, fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerle, olayın oluş şekline ilişkin maktulün evli olduğu E.N.S'nin çelişkili beyanları üzerine olayın kaza ile düşme veya intihar olmadığı değerlendirilerek, adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlandı.

15 AY BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından, olayı aydınlatmak amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucunda; olayla ilgili şüpheli durumların ortaya çıktığı görüldü.

Bunun üzerine cumhuriyet savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelenmesi sağlandı ve elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

E.N.S. isimli şüpheli 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.