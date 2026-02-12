Ucuz emek için Mısır’a giden patrona grev şoku

Türkiye’de sermaye daha ucuz iş gücü için Mısır’a yönelirken orada da düşük ücretler işçiler tarafından protesto ediliyor.

Nike, Under Armour, Tommy Hilfiger ve Lacoste gibi küresel markalar için üretim yapan Türkiye’nin en büyük fason üreticilerinden Yeşim Tekstil Mısır’a ilk gidenlerden biriydi.

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre Mısır’daki fabrikada ise 800 Mısır lirası civarında zam yapılması Mısırlı işçileri isyan ettirdi.

Ortalama 6 bin 500 Mısır lirası kazanan işçiler, maaşlarının en az 10 bin Mısır lirasına yükseltilmesi için greve çıktı. İlk olarak 10. Ramazan fabrikasında çalışan 6 bin işçi greve başladı daha sonra onlara İsmilia’da çalışan işçiler de dahil oldu.

SERVİSLER İŞÇİLERİ TAŞIMAYI DURDURDU

Mısır basınında yer alan haberlere göre, grevin başlamasının ardından fabrikanın servisleri işçileri taşımayı durdurdu. İşçiler bunu grev kırıcılık olarak görerek fabrikaya kendi imkanlarıyla gitti ve karşılarında polisleri buldu.

Mısır’ın Al Manassa gazetesine konuşan işçilerden biri, "Haklarımızdan daha azını istedik. Bize şirketin Türkiye'deki çalışanlarının maaşının yarısını bile verin. Onlar bizim meslektaşlarımız değil mi, biz de aynı şirketin işçileri değil miyiz?" dedi.

“‘KAÇIYOR’ KELİMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

Yeşim Tekstil’in Mısır’daki yatırımlarının başında Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya var. Şenkaya 2024 yılının Ekim ayında verdiği bir röportajda, “2025 tabii ki çok çok hassas. Çünkü yılsonunda yine bir zam dönemine gireceğiz. Yeni bir maliyet artışları olacak. Buna karşı kurun hareketi tabii ki bizim için oyunun ne yöne doğru değişeceğini gösterecek” demişti.

Şenkaya röportajda, Mısır’da büyümek istediklerini de şöyle anlatmıştı:

“Yeşim Grup olarak hala üretimimizin yüzde 55’e yakın kısmı Türkiye'de. Ama Mısır tabii bu büyümeyle önümüzdeki sene muhtemelen kafa kafaya olacak gibi gözüküyor. ‘Türk hazır giyim Mısır'a kaçıyor’ şeklinde bir yaklaşım var. Aslında bu ‘kaçıyor’ kelimesini hiç doğru bulmuyorum. Çünkü en azından bizim açımızdan baktığımızda tabii ki maliyet avantajını korumak için müşterilerin beklentisi doğrultusunda bu adımlar atılıyor. Dolayısıyla müşterinin beklentisini tutmak için mecbur Mısır'a giriş var. Bizim Mısır'a gitmekteki ilk amacımız global müşterilerimize Türkiye'den Avrupa pazarına, Mısır'dan da Amerika pazarına hizmet verebilmek için. Türkiye'den Amerika'ya gönderdiğiniz malda ciddi bir gümrük vergisi var ve rekabetçi olamıyorsunuz. Mısır'dan ise serbest gümrük anlaşması ile istediğiniz şekilde malı gönderebiliyorsunuz.”