Ucuz et kuyruğunda bekleyen yurttaş: ''Yoksulun ayak sesleri''

Kocaeli’ne İzmit Belediyesi’nin kıymanın kilosunu 600, kuşbaşını 675 liraya sattığı Halk Et sırasına giren 67 yaşındaki emekli yurttaş, "Millet boşuna mı geldi kuyruğa giriyor... ‘100 lira, 10 tane ekmektir’ diyor. Yoksa kimse gelip burada saatlerce ayakta beklemez. Yoksulun ayak sesleri" dedi. 20 bin lira aylık alan ve konuşurken sinirlenen başka bir emekli de "Bak, insanlar ne kadar perişan. Bir kilo etten muhtaç eden insan... Kendimi zor tutuyorum" diye tepki gösterdi.

Enflasyon karşısında derinleşen ekonomik kriz Türkiye’nin her bölgesinde etkisini gösteriyor. Ramazan ayının gelmesiyle pek çok yurttaş da iftarda ve sahurda sofrasına temel gıda ürünlerini koymakta zorluk çekiyor. İşçi kenti olarak bilinen Kocaeli’de benzer bir tablo gözler önüne serildi. İzmit Belediyesi’nin kıymanın kilosunu 600, kuşbaşını 675 liraya satışa sunduğu Halk Et önünde yurttaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu yurttaşlar değerlendirmede bulundu.

67 yaşındaki emekli, "3 bin dolar aylık alıyorum. Amerika vatandaşı kadar ben de alıyorum. Tabii, çok iyi. Ben memnunum hayatımdan. Dişlerim döküldü, yaptıramıyoruz. Vitaminsizlikten artık A, B, C vitamin haplarını kullanıyoruz. Eskiden bizim köyde 22 bin tane koyun vardı; kuzu, oğlak, keçi, dana hariç. Şimdi bir tane koyun yok. Nereye gitti bunlar? Kim yedi" diye konuştu.

"EKONOMİ GÜZEL DİYEN YURTTAŞA SORSUN"

Kasaptaki fiyatları kıyaslayan bir emekli, şunları dile getirdi:

"Kasapları et yiyenler iyi bilir. Biz işte ayda yılda bir geliyoruz. Kalırsa, yetiştirirsek alıyoruz. Yetişmesek da bekle bir dahaki haftaya. Yetişmediğimiz tabii ki oluyor. Et mi kalıyor ya? Saat 09.30’da geliyoruz. Bir kısmı alıyor, bir kısmı almıyor. En az 3 saat bekliyoruz kuyrukta. Yahu kasaba sorulur mu? Git de sor bakayım. Mümkün değil. Yenecek kıyma bin lira kasapta. Burada da 600 lira kıyma, 675 lira kuşbaşı. Taze, güvenilir et. Pazarda dolaşıp dolaşıp çıkıyoruz, başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ekonomi bitti, ekonomi diye bir şey yok artık. Kim diyorsa 'Ekonomi çok güzel' vatandaşa sorsun. Bak, kimin elinde ne var? Bomboş geziyor millet. Önce adaletin sağlanması lazım. Adalet ve eğitim yoksa o ülkede hiçbir şey yok. Yatırım var mı? 20 senedir ben fabrika kurulduğunu görmedim. 3 tane köprü, 5 tane otoban yolu; onu da satıyorlar zaten. Geçmiş olsun.

"İNSANLARIN ELİNDE DOĞRU DÜRÜST BİR PAKET GÖREBİLİYOR MUSUN?"

Yaş 67. Daha ne olsun? Ya 2-3 sene ömrümüz var ya yok yani. Vitamin almazsan, besin almazsan, gıdanı almazsan, huzurun yerinde değilse tez ölürsün. Ölmezsen de robot gibi gezersin. Her şey pahalı. Hiçbir şey aldığımız yok. Eskilerle idare etmeye çalışıyoruz. Eski olan hiçbir şeyi atmıyoruz. Onu kullanmaya çalışıyoruz. Az bir kısmı çok iyi götürüyor, çok büyük bir kısmı da yoksul. Millet boşuna mı geldi kuyruğa giriyor... ‘100 lira, 100 liradır. 100 lira, 10 tane ekmektir’ diyor. Yoksa kimse gelip burada saatlerce ayakta beklemez. Yoksulun ayak sesleri. İnsanların elinde doğru dürüst bir paket görebiliyor musun? Simit dahi alamıyor doğru dürüst."

"150 LİRA İÇİN BU SIRAYI BEKLİYORUZ"

İşsiz olduğunu ve emekli olmadığını söyleyen 60 yaşındaki yurttaş ise "Kasapta uzaktan fiyatları görüyoruz böyle. Eve gidiyoruz. Bir şey aldığımız yok. Kasapta tavuğun kilosu 110, kıymanın kilosu hemen hemen 900 lira. Sağdan soldan arkadaşlar veriyor, konu komşu veriyor, öyle geçiniyoruz. Biri bugün bir güzellik yaptı (elindeki parayı göstererek) ayıptır söylemesi. Alacağız bir şeyler, getireceğiz. 25-30 seneden beri bu olayları görüyoruz. Diğer arkadaşlara da sorabilirsin. Belki yalan söylüyorum gibi gelebilir ama yalan söylemiyorum. Yarım kilo kıyma alacağım. Diğer yerlerde 900 lira. Benim avantam ne şurada, 150 lira. Onun için bu sırayı bekliyoruz. Gideceğim iki tane de pide alacağım. Hemen hemen bir saat oldu sırada. İkinci sefer geliyorum" dedi.

"BU YAŞIMA KADAR BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM"

Konuşmakta zorlanan iki emekli yurttaş, “Ne söyleyeyim, görüyorsunuz işte. Bizi bu duruma getiren düşünsün. Bak, insanlar ne kadar perişan. Bir kilo etten muhtaç eden insan... Artık boş ver. Sinirleniyorum zaten, kendimi zor tutuyorum. Emekliyim tabii, 20 bin lira. Ben de konuşmayayım. Yoksa ağzımdan kötü bir şey çıkar. Emekliyim maalesef. Bu yaşıma kadar böyle rezillik görmedim. Bir kilo et almak için saatlerce bekliyorum. Onu da belki alamıyorum" diye konuştu.

"BOZDURUP BOZDURUP HARCIYORUM..."

Başka bir emekli de sinirli bir şekilde "25 sene oldu ben emekli olalı. Çok memnunum hayatımdan. Allah razı olsun" dedi. Emekli aylığının 20 bin lira olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Bozdurup bozdurup harcıyorum. Kasapta fiyatlara bakıyoruz, bakmakla yetiniyoruz. İlk defa geldim buraya, ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı.

"'EMEKLİYİM' DEMENİN YETERLİ OLDUĞU GÜNLERDEYİZ..."

23 bin lirayla geçinmenin zor olduğunu dile getiren emekli, "Ne değişmel" sorusuna "hükümet” yanıtını verdi. 69 yaşındaki emekli ise "Ben emekliyim ve 'emekliyim' demenin yeterli olduğu günlerdeyiz. O yüzden fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Kasaplarda fiyatlar feci. En uygun kasap şu anda 750 liraya satıyor kıymayı. Burada 600 lira. 150 lira için burada bekliyorum bu kadar. O 150 lirayla kaç tane pide alırım, değil mi? Pide de tabii aldı başını ama yapacak bir şey yok. Yaşamaya çalışıyoruz. Daha zorları gelmesin inşallah” diye konuştu.