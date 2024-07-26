Ucuz işgücüne geçit vermeyiz

Bilge Su YILDIRIM

AKP iktidarı, sermayeden yana uyguladığı politikalarla yurdu ucuz ve güvencesiz işgücü ‘cennetine’ çevirirken düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarına mecbur bırakılan işçiler adeta cehennemi yaşıyor. Pek çok işçinin ücreti ekonomik krizin altında ezilirken sendikal haklar da işverenler tarafından birer birer tırpanlanıyor. Tüm bu tablonun içinde ise işçiler, insanca bir yaşam için ne pahasına olursa olsun direniyor.

Hatay İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İspanyol sermayeli Befesa Silvermet fabrikasında işçiler, bugün saat 11.00’de grev pankartını asacak. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu işyerinde işçiler, sendikanın yüzde 82 oranında zam talep etmesine karşın işverenin yüzde 27,7 zam teklifinin ardından grev kararı aldı. Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Hasan Ateş, “Süreç masada çözüme kavuşsun istedik. Grev pankartını asana kadar adım bekledik ama uzlaşı sağlanmadı” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

Petrol-İş’in örgütlü olduğu ALPLA Group’un Konya’da bulunan işyerinde sendika üyesi 3 işçinin işten çıkarılmasına tepkiler sürüyor. Kocaeli Çayırova ve Gebze’de bulunan ALPLA Group’a ait diğer iki fabrikada işçiler, dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, Konya’daki işçilerin disiplin kurulu süreci yürütülmeden işten çıkarıldıklarını kaydetti. İşçilerin memur olmamalarından faydalanarak işten atıldığı belirten Kırmızıçiçek, şunları söyledi: “Fabrika önünde eylem yaptık, yemekhanede ses çıkardık. Eylemlerimiz de arkadaşlarımız haklarını kazanan dek katlanarak devam edecek.”