Ucuza süt satılması AKP’yi rahatsız etti

Antep’teki AKP’li Şahinbey Belediyesi halka ucuz süt ve süt ürünleri satılan Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne ait büfeleri kapattı. Belediye tarafından yıllar önce birliğe verilen büfelerin ruhsatsız olduğu öne sürülerek bir de para cezası kesildi.

AKP’li Şahinbey Belediyesi daha önce Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne ilçenin farklı noktalarında büfe tahsis ederek, Antep halkının daha ucuza süt ve süt ürünlerine ulaşmasını sağladığını açıklamıştı.

Hatta AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 22 Nisan 2024’te yaptığı açıklamada, “Üreticiyle tüketiciyi buluşturmak istiyoruz. Aracıyı ortadan kaldırdığımız zaman hem çiftçi kazanacak hem de tüketici kazanacak. Şehirde birçok mağazamız var. Orada çiftçimizin sütünü, yoğurdunu, kaymağını direkt doğrudan alıp, satışını yapıyoruz” demişti.

Ancak kısa süre önce bu büfeler mühürlendi ve bir de para cezası kesildi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, “İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok” diyerek Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin büfelerini mühürledi. Belediye Encümeni, birliğe her bir büfe için 2 bin 52’şer TL para cezası kesip ruhsat alınıncaya kadar büfeleri kapattı.

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan açıklamada, “6 yıldır üreticilerimizden almış olduğumuz sütleri işleyerek müşterilerimize doğal ve sağlıklı ürünleri uygun fiyattan ulaştırabilmek için gayret ediyoruz. Şahinbey ilçemizde satış yaptığımız beş satış noktamız 6 Ağustos 2024’te sabah 09.00 itibarıyla Encümen Kararıyla kapatılmış bulunmaktadır” denildi.

YENİ Mİ HATIRLADINIZ

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada “Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği için beş tane büfe yapıp teslim etmişti. Aradan dört yıldan fazla zaman geçtikten sonra bu büfelerin ruhsatsız olduğunu hatırladılar. Büfelerin dört tanesi, sözleşmeleri bitmeden kapatıldı. Hem kapatıldı hem de Encümen kararıyla ceza yazıldı” dedi.

ÜRETİCİ VE HALK MAĞDUR

“Yine bunun yanında daha 3,5 ay önce övgüyle bahsedilen yer, nasıl oluyor da şimdi ruhsatsız denilerek kapatılıyor?” diye soran CHP’li Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şahinbey Belediyesi ruhsatsız yeri nasıl teslim etti? Yıllarca o zaman buraya bilerek ve isteyerek göz yummuş oldular. 9 yıl meclis üyeliği yapmış birisi olarak, bu tarz yerlere ruhsat verilmediğini biliyorum. Bu şekilde bir anlayışı ve böyle bir uygulamayı doğru bulmuyorum. Ben bu işin bir ruhsat işi olduğuna da inanmıyorum. Burayı kapatmakla sadece birliği değil, köylerden ürününü gönderen çiftçiyi ve buralardan alışveriş yapan vatandaşlarımızı da mağdur ediyorsunuz. Yetkililerden kamuoyunu aydınlatacak geçerli bir açıklama bekliyorum.”