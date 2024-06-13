Udinese, Gökhan İnler'i resmen açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

Gökhan İnler, Serie A ekiplerinden Udinese'de sportif direktörlük görevine getirdi.

Konuya ilişkin Udinese kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2007-11 yılları arasında İtalyan takımında forma giyen Gökhan İnler'in sportif direktör, Gianluca Nani'nin de genel direktör olarak görev yapacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu atamalar, kulübün giderek daha iddialı sonuçlara ulaşma hedefiyle büyüme ve yenilik yolunda önemli bir adımı temsil ediyor" denildi.

Gökhan İnler, Süper Lig'de de Beşiktaş ve Adana Demirspor takımlarında forma giymişti.