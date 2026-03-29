Udinese’den Nicolo Zaniolo kararı

Galatasaray’dan Udinese’ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya’daki performansıyla yeniden gündeme geldi.

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası’nda toplam 30 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Zaniolo’nun form grafiğinden memnun olan Udinese’nin, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya giderek daha yakın olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp, yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için farklı seçenekleri değerlendirildi.

Bu seçeneklerden birinde Udinese’nin 10 milyon euro ödemesi gündemde. Diğer alternatifte ise 5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan Galatasaray’a yüzde 50 pay verilmesi yer alıyor.

Öte yandan Zaniolo’ya yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler de sürecin seyrini belirleyecek. Dünya Kupası sürecinde yeniden milli takıma dönme ihtimali bulunan oyuncunun, transfer piyasasında hâlâ dikkat çeken isimler arasında olduğu belirtiliyor.

Udinese cephesinden de oyuncuyla devam etme yönünde olumlu mesajlar geldi. Kulübün futbol direktörü Gianluca Nani, Zaniolo’nun takım için önemli bir parça olduğunu vurgulayarak birlikte yola devam etme niyetinde olduklarını dile getirdi.