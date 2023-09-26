UEFA, 17 yaş altı Rus sporculara uygulanan men yasağını kaldırdı

17 yaş altı Rus sporcular, UEFA tarafından düzenlenen organizasyonlara yeniden katılabilecek.

UEFA'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 17 yaş altı kadın ve erkek Rus sporcuların, ulusal marş çalınmadan, tarafsız bayrak ve formayla UEFA organizasyonlarına katılmalarına izin verildi.

Yetişkinlerde, Rus takımlarının UEFA organizasyonlarından men edilmesine yönelik uygulama ise devam edecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Yetişkinlerin eylemlerinin bedelini, küçük yaştaki kız ve erkekler ödememeli. Futbol, sadece barış ve umut üzerine mesaj vermeyi sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Şubat 2022'den bu yana Rus sporcuların, UEFA organizasyonlarına katılmasına izin verilmiyor.