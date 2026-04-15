UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları bugün mü oynanıyor? Fiorentina - Crystal Palace maçı saat kaçta başlayacak? Konferans Ligi karşılaşmaları hangi platformdan canlı izlenebilecek? UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçlarının gün, saat ve yayın bilgileri haberimizde.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun dikkat çeken organizasyonlarından biri olan turnuvada, kritik eşleşmelerin oynanacağı gün ve saat bilgileri netleşti. “Konferans Ligi maçları ne zaman”, “UEFA Avrupa Konferans Ligi hangi kanalda” ve “çeyrek final maçları saat kaçta” gibi soruların yanıtları da belli oldu.
Çeyrek final karşılaşmaları, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. Tüm maçlar Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:
|Saat
|Maç
|Yayın
|19:45
|AZ Alkmaar - Shakhtar D.
|Tabii Spor
|22:00
|Fiorentina - Crystal Palace
|Tabii Spor
|22:00
|Strasbourg - Mainz
|Tabii Spor
|22:00
|AEK - Vallecano
|Tabii Spor
Bu karşılaşmalar, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunun en kritik mücadeleleri arasında yer alıyor. Özellikle 22:00 seansındaki yoğun fikstür, aynı anda birden fazla heyecanlı maçı futbolseverlere sunacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
“UEFA Avrupa Konferans Ligi hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusu, turnuvayı takip eden futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Çeyrek final maçlarının tamamı Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLARI (SON YILLAR)
Turnuvanın geçmiş sezonlardaki şampiyonları da çeyrek final heyecanı öncesinde yeniden gündeme geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son yılların kazananları şu şekilde:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|2024/25
|Chelsea FC
|Enzo Maresca
|2023/24
|Olympiakos Pire
|José Luis Mendilibar
|2022/23
|West Ham United
|David Moyes
|2021/22
|AS Roma
|José Mourinho
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları, futbolseverlere heyecan dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 19:45 ve 22:00 saatlerinde oynanacak karşılaşmalar, Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Öte yandan son yılların şampiyonları incelendiğinde turnuvanın rekabet seviyesinin giderek arttığı görülüyor. Çeyrek final eşleşmeleri de bu rekabetin en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.