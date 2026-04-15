UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun dikkat çeken organizasyonlarından biri olan turnuvada, kritik eşleşmelerin oynanacağı gün ve saat bilgileri netleşti. “Konferans Ligi maçları ne zaman”, “UEFA Avrupa Konferans Ligi hangi kanalda” ve “çeyrek final maçları saat kaçta” gibi soruların yanıtları da belli oldu.

Çeyrek final karşılaşmaları, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. Tüm maçlar Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Saat Maç Yayın 19:45 AZ Alkmaar - Shakhtar D. Tabii Spor 22:00 Fiorentina - Crystal Palace Tabii Spor 22:00 Strasbourg - Mainz Tabii Spor 22:00 AEK - Vallecano Tabii Spor

Bu karşılaşmalar, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunun en kritik mücadeleleri arasında yer alıyor. Özellikle 22:00 seansındaki yoğun fikstür, aynı anda birden fazla heyecanlı maçı futbolseverlere sunacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

“UEFA Avrupa Konferans Ligi hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusu, turnuvayı takip eden futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Çeyrek final maçlarının tamamı Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLARI (SON YILLAR)

Turnuvanın geçmiş sezonlardaki şampiyonları da çeyrek final heyecanı öncesinde yeniden gündeme geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son yılların kazananları şu şekilde:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör 2024/25 Chelsea FC Enzo Maresca 2023/24 Olympiakos Pire José Luis Mendilibar 2022/23 West Ham United David Moyes 2021/22 AS Roma José Mourinho

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları, futbolseverlere heyecan dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 19:45 ve 22:00 saatlerinde oynanacak karşılaşmalar, Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Öte yandan son yılların şampiyonları incelendiğinde turnuvanın rekabet seviyesinin giderek arttığı görülüyor. Çeyrek final eşleşmeleri de bu rekabetin en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.