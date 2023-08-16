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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın tamamlanacak.

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 10:32
  • Giriş: 16.08.2023 10:32
  • Güncelleme: 16.08.2023 10:33
Kaynak: AA
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 20.00'de ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.

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