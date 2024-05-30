UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiacos oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiacos, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devresinde Fiorentina’yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Yunanistan ekibi Olympiacos ile İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan AEK'nin maçlarını oynadığı Ayasofya Stadı'ndaki (OPAP Arena) final mücadelesinde Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Dias düdük çaldı. Artur Dias’ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlendi.

Karşılaşmaya Olympiacos; Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, David Carmo, Francisco Ortega, Santiago Hezze, Vicente Iborra, Daniel Podence, Chiquinho, Kostas Fortounis ve Ayoub El Kaabi 11’iyle çıktı. Fiorentina ise; Pietro Terracciano, Dodo, Nikola Milenkovic, Martinez Quarta, Cristiano Biraghi, Arthur, Rolando Mandragora, Nicolas Gonzalez, Giacomo Bonaventura, Christian Kouame ve Andrea Belotti ile sahada yer aldı.

Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıdan da gol sesi çıkmayınca, karşılaşmada uzatma bölümüne gidildi. Maçın ilk uzatma devresinde iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamazken dakikalar 116’yı gösterdiğinde Olympiacos, Ayoub El Kaabi’nin ayağından bulduğu golle mücadelede 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yunanistan temsilcisi Olympiacos, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyon oldu.

FIORENTINA YINE AYNI SAHNEYI YAŞADI

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde uzatma devresinde yediği golle Olympiacos’a 1-0 mağlup oldu ve turnuvayı kupasız tamamladı. Şampiyonluğa uzanamayan Fiorentina, geçtiğimiz sezonun hüznünü tekrar yaşamış oldu. Daha önce İtalya temsilcisi, 2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham United ile Prag’da karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 yenik ayrılarak turnuvadan eli boş dönmüştü.

OLYMPIACOS İLK AVRUPA KUPASI KAZANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiacos, Fiorentina’yı tek golle yenerek şampiyonluğa uzandı. Daha önce 1998-1999 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 1992-1993 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek final oynayan Olympiacos, bu şampiyonlukla tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmış oldu. Turnuva sonuna kadar zorlu eşleşmeleri geçerek kupa sevinci yaşayan Olympiacos, aynı zamanda bir UEFA turnuvasını kazanan ilk Yunan takımı oldu.