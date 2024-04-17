UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak müsabaka yarın saat 22.00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final müsabakaları 2 ve 9 Mayıs’ta oynanacak. Turnuvada kupanın sahibi, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Ayasofya Stadı’nda yapılacak final maçının ardından belli olacak.

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

19.45 Lille - Aston Villa (1-2)

19.45 Fiorentina - Viktoria Plzen (0-0)

22.00 PAOK - Club Brugge (0-1)

22.00 Fenerbahçe - Olympiakos (2-3)