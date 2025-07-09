UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın yapılacak
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak, rövanşlar ise 17 Temmuz’da yapılacak. Shakhtar Donetsk tur atlarsa, 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.
Kaynak: AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak.
SHAKHTAR DONETSK, BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİBİ OLABİLİR
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.
RÖVANŞ MAÇLARI 17 TEMMUZ’DA
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş maçları ise 17 Temmuz'da oynanacak.
TÜRKİYE’DEN SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ SAHNE ALACAK
Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.
1. ELEME TURU İLK MAÇ PROGRAMI
Avrupa Ligi 1. eleme turunda yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle:
- 19.00: Sabah (Azerbaycan) - Celje (Slovenya)
- 19.30: AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan)
- 20.00: Paksi (Macaristan) - Cluj (Romanya)
- 20.00: Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova)
- 20.30: Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
- 21.00: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)
- 21.15: Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)
- 22.00: Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)