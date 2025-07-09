UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın yapılacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK, BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİBİ OLABİLİR

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

RÖVANŞ MAÇLARI 17 TEMMUZ’DA

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş maçları ise 17 Temmuz'da oynanacak.

TÜRKİYE’DEN SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ SAHNE ALACAK

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.

1. ELEME TURU İLK MAÇ PROGRAMI

Avrupa Ligi 1. eleme turunda yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle: