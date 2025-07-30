UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş heyecanı yarın yaşanacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Beşiktaş, rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 2. eleme turu ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve yarınki rövanş maçlarının programı şöyle:

19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 1-1

20.00 Hacken (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 0-1

20.30 Cluj (Romanya)-Lugano (İsviçre): 0-0

21.00 Utrecht (Hollanda)-Sheriff (Moldova): 3-1

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Beşiktaş: 4-2

22.00 Braga (Portekiz)-Levski Sofya (Bulgaristan): 0-0

22.00 Legia Varşova (Polonya)-Banik Ostrava (Çekya): 2-2

22.00 Hibernian (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka): 1-1