UEFA Avrupa Ligi 2024/2025 Sezonu 4. Hafta maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2024/2025 sezonu, takımların üst düzey mücadeleleriyle sürüyor. 4. hafta maçları yaklaşırken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önemli karşılaşmalara çıkacakları bu haftaya dair tüm detayları ve güncel puan durumunu sizler için derledik.

UEFA AVRUPA LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş – Malmö

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesi 42.590 kişi.

Tarih : 6 Kasım 2024 Çarşamba

: 6 Kasım 2024 Çarşamba Saat : 18:30

: 18:30 Stadyum : TÜPRAŞ Stadyumu

: TÜPRAŞ Stadyumu Yayın Bilgisi: TRT 1

Galatasaray – Tottenham

Galatasaray RAMS Park'ın kapasitesi 52.600 kişi.

Tarih : 7 Kasım 2024 Perşembe

: 7 Kasım 2024 Perşembe Saat : 20:45

: 20:45 Stadyum : Rams Park

: Rams Park Yayın Bilgisi: TRT 1

AZ Alkmaar - Fenerbahçe

Alkmaar AFAS Stadı'nın kapasitesi 19.500 kişi.

Tarih: 7 Kasım 2024 Perşembe

7 Kasım 2024 Perşembe Saat: 23:00

23:00 Yer: AFAS Stadyumu

AFAS Stadyumu Yayın Bilgisi: TRT 1

Diğer karşılaşmalar UEFA'nın belirlediği program çerçevesinde aynı günlerde devam edecektir.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA maçları TRT 1'de ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi 2024/2025 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın güncel puan durumu ve sıralamaları şöyle

Galatasaray : 7 puanla 5. sırada bulunuyor. İki galibiyet ve bir beraberlikle zirve yarışını sürdürüyor.

: 7 puanla bulunuyor. İki galibiyet ve bir beraberlikle zirve yarışını sürdürüyor. Fenerbahçe : 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve iki beraberlik sonucu şu an orta sıralarda mücadele ediyor.

: 5 puanla yer alıyor. Bir galibiyet ve iki beraberlik sonucu şu an orta sıralarda mücadele ediyor. Beşiktaş: 3 puanla 27. sırada. İki mağlubiyetten sonra Lyon karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 3’e yükseltti ancak hâlâ alt sıralarda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi yeni sistem

Bu sezon, yeni tek grup formatında ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna çıkarken, 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar playoff turlarına katılacak. Temsilcilerimizin kalan maçlarda alacakları sonuçlar, üst tura yükselme şanslarını doğrudan etkileyecek