UEFA AVRUPA LİGİ 4. HAFTA | Avrupa Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Ne Zaman Oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dolu bir hafta futbolseverleri bekliyor! 6 Kasım 2025 Perşembe günü, Avrupa’nın dört bir yanında büyük mücadeleler sahne alacak. Türk temsilcisi Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzeň ile karşılaşırken, Roma, Rangers deplasmanında galibiyet arayacak. İşte saat saat Avrupa Ligi maç programı ve öne çıkan karşılaşmalar...

UEFA AVRUPA LİGİ 6 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Ev Sahibi Deplasman 6 Kasım Perşembe 20:45 Basel FCSB 6 Kasım Perşembe 20:45 Kızılyıldız Lille 6 Kasım Perşembe 20:45 Nice Freiburg 6 Kasım Perşembe 20:45 Utrecht Porto 6 Kasım Perşembe 20:45 RB Salzburg Go Ahead Eagles 6 Kasım Perşembe 20:45 Midtjylland Celtic 6 Kasım Perşembe 20:45 Dinamo Zagreb Celta Vigo 6 Kasım Perşembe 20:45 Malmö Panathinaikos 6 Kasım Perşembe 20:45 Sturm Graz Nottingham Forest 6 Kasım Perşembe 23:00 PAOK Young Boys 6 Kasım Perşembe 23:00 Aston Villa M. Tel-Aviv 6 Kasım Perşembe 23:00 Stuttgart Feyenoord 6 Kasım Perşembe 23:00 Viktoria Plzeň Fenerbahçe 6 Kasım Perşembe 23:00 Ferençvaroş Ludogorets 6 Kasım Perşembe 23:00 Rangers Roma 6 Kasım Perşembe 23:00 Real Betis Lyon 6 Kasım Perşembe 23:00 Braga Genk 6 Kasım Perşembe 23:00 Bologna Brann

ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Viktoria Plzeň - Fenerbahçe: Temsilcimiz zorlu deplasmanda puan peşinde olacak. Fenerbahçe’nin kazanması durumunda grupta ilk 8 şansı artacak.

Temsilcimiz zorlu deplasmanda puan peşinde olacak. Fenerbahçe’nin kazanması durumunda grupta ilk 8 şansı artacak. Rangers - Roma: İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma, İskoçya’da sert bir sınav verecek.

İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma, İskoçya’da sert bir sınav verecek. Nice - Freiburg: Almanya-Fransa hattında zorlu bir mücadele.

Almanya-Fransa hattında zorlu bir mücadele. Kızılyıldız - Lille: İki güçlü takımın kozlarını paylaşacağı maç haftanın sürprizine aday.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi maçları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü saat 23:00’te deplasmanda Viktoria Plzeň ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe 3 maçta topladığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Tüm Avrupa Ligi karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?

Erken seans maçları 20:45’te, geç seans maçları ise 23:00’te başlayacak.

6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları, futbolseverler için tam anlamıyla bir şölen sunuyor. Türk temsilcisi Fenerbahçe’nin mücadelesi başta olmak üzere Roma, Lyon, Porto ve Aston Villa gibi devlerin karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Avrupa futbolunun en heyecanlı gecelerinden biri futbolseverleri bekliyor.