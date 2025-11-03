UEFA AVRUPA LİGİ 4. HAFTA | Avrupa Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Ne Zaman Oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Peki UEFA Avrupa Ligi maçları hangi gün oynanacak? Fenerbahçe hangi takımla karşılaşacak ve maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Tüm maçların gün ve saat bilgiler haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dolu bir hafta futbolseverleri bekliyor! 6 Kasım 2025 Perşembe günü, Avrupa’nın dört bir yanında büyük mücadeleler sahne alacak. Türk temsilcisi Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzeň ile karşılaşırken, Roma, Rangers deplasmanında galibiyet arayacak. İşte saat saat Avrupa Ligi maç programı ve öne çıkan karşılaşmalar...
UEFA AVRUPA LİGİ 6 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Basel
|FCSB
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Kızılyıldız
|Lille
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Nice
|Freiburg
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Utrecht
|Porto
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|RB Salzburg
|Go Ahead Eagles
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Midtjylland
|Celtic
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Dinamo Zagreb
|Celta Vigo
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Malmö
|Panathinaikos
|6 Kasım Perşembe
|20:45
|Sturm Graz
|Nottingham Forest
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|PAOK
|Young Boys
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Aston Villa
|M. Tel-Aviv
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Stuttgart
|Feyenoord
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Viktoria Plzeň
|Fenerbahçe
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Ferençvaroş
|Ludogorets
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Rangers
|Roma
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Real Betis
|Lyon
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Braga
|Genk
|6 Kasım Perşembe
|23:00
|Bologna
|Brann
ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
- Viktoria Plzeň - Fenerbahçe: Temsilcimiz zorlu deplasmanda puan peşinde olacak. Fenerbahçe’nin kazanması durumunda grupta ilk 8 şansı artacak.
- Rangers - Roma: İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma, İskoçya’da sert bir sınav verecek.
- Nice - Freiburg: Almanya-Fransa hattında zorlu bir mücadele.
- Kızılyıldız - Lille: İki güçlü takımın kozlarını paylaşacağı maç haftanın sürprizine aday.
MAÇLAR HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi maçları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü saat 23:00’te deplasmanda Viktoria Plzeň ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?
Fenerbahçe 3 maçta topladığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Tüm Avrupa Ligi karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir.
Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?
Erken seans maçları 20:45’te, geç seans maçları ise 23:00’te başlayacak.
6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları, futbolseverler için tam anlamıyla bir şölen sunuyor. Türk temsilcisi Fenerbahçe’nin mücadelesi başta olmak üzere Roma, Lyon, Porto ve Aston Villa gibi devlerin karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Avrupa futbolunun en heyecanlı gecelerinden biri futbolseverleri bekliyor.