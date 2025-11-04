Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta: Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Plzen'de eksik ve sakat oyuncular kimler? Maçın hakem kadrosu, takım bilgileri ve diğer tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 04.11.2025 17:45
  • Giriş: 04.11.2025 17:45
  • Güncelleme: 04.11.2025 17:45
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta: Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede düdük Hollandalı hakem Allard Lindhout’ta olacak. İşte maçın günü, saati, kanalı, hakem kadrosu, sakat ve cezalı oyuncular listesi ile son durumlar...

FENERBAHÇE PLZEN MAÇI HAKEMLERİ

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout’un yardımcılıklarını aynı federasyondan Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

FENERBAHÇE VE PLZEN’DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Viktoria Plzen

#OyuncuYaşPozisyonDurum
14Merchas Doski26DefansKırmızı kart cezalısı
2Lukas Hejda35DefansStatü gereği oynayamayacak
72James Bello20ForvetKadro dışında (statü gereği)

Fenerbahçe

#OyuncuYaşPozisyonDurum
50Rodrigo Becao29DefansStatü gereği yok
22Levent Mercan25DefansStatü gereği yok
28Bartuğ Elmaz22Orta SahaStatü gereği yok
17İrfan Can Kahveci30Orta SahaKadro dışı
8Mert Hakan Yandaş31Orta SahaStatü gereği yok
23Cenk Tosun34ForvetKadro dışı
-Emre Mor28ForvetStatü gereği yok

FENERBAHÇE VE PLZEN REKABET GEÇMİŞİ

SezonEv SahibiDeplasmanSkor
2012/13FenerbahçeV. Plzen1-1
2012/13V. PlzenFenerbahçe0-1

İki takım daha önce 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşmış, Fenerbahçe bu maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik almıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAGYGAv.P
1Midtjylland330082+69
2Braga330050+59
5Viktoria Plzen321062+47
14Fenerbahçe32014406

Fenerbahçe, grubunda ilk üç maçta topladığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Plzen ise 7 puanla genel sıralamada 5. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA’DAKİ HEDEFİ

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında alacağı olası bir galibiyetle grupta liderlik mücadelesine ortak olmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco  yönetimindeki sarı-lacivertliler, son haftalardaki form grafiğini Avrupa sahnesine taşımak istiyor.

Karşılaşma, 6 Kasım 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

KarşılaşmaTarihSaat (TSİ)YayınStad
Viktoria Plzen – Fenerbahçe6 Kasım 2025 Perşembe23:00TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)Doosan Arena, Plzen (Çekya)

Fenerbahçe – Plzen maçı ne zaman?

Maç 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Müsabaka TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi kim?

Maçta Hollandalı Allard Lindhout görev yapacak.

Fenerbahçe’de kimler yok?

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılırken, Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor statü gereği oynayamayacak.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA KRİTİK VİRAJDA

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, güçlü rakibi Viktoria Plzen karşısında grupta üst sıralara tırmanmak istiyor. Maçın sonucu, temsilcimizin Avrupa arenasındaki geleceğini doğrudan etkileyecek. Tüm gözler 6 Kasım Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

BirGün'e Abone Ol