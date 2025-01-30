UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta | Ajax kaç puanda ve kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçını Hollanda temsilcisi Ajax ile bugün (30 Ocak 2025) oynayacak. Peki Ajax UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Ajax kaç puanda ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi mi? Detaylara bakalım:

AJAX UEFA PUAN DURUMU

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 10 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı büyük oranda garantiledi. Buna karşın Ajax için beraberlik ve galibiyet, UEFA'da play-off oynaması için yetiyor. Öte yandan Ajax'ın ligde ilk 8'e çıkma şansı bulunmuyor.

GALATASARAY UEFA PUAN DURUMU

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalma yolunda Ajax engelini mutlaka galibiyetle geçmek durumunda. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sonunda 13 puanla 9. sırada. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya direkt kalması için Ajax'ı mutlaka yenmesi gerekiyor. Galatasaray, berabere kalması ve yenilmesi halinde son 16 için play-off oynayacak.