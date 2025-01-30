UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta | Twente kaçıncı sırada? Twente'nin piyasa değeri nedir?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile tamam ya da devam maçına çıkıyor? Peki Twente hangi ülkenin takımı? UEFA Twente puan durumu nedir? Twente'nin piyasa değeri nedir? Detaylar haberimizde.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak için 30 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Twente UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Twente'nin play-off umudu var mı? Twente'nin piyasa değeri nedir? Detaylara bakalım:
TWENTE UEFA PUAN DURUMU
Hollanda temsilcisi Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 7 hafta sonunda 7 puanla 26'ncı sırada yer alıyor.
Twente'nin UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalma umudu için tek şansı Beşiktaş'ı yenmek olarak gözüküyor.
BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?
Beşiktaş ise 9 puana sahip ve Twente deplasmanında alacağı en az beraberlik de UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmasına yetebilir.
TWENTE'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Twente'nin güncel piyasa değeri 72,73 Milyon Euro. Beşiktaş'ın güncel piyasa değeri ise 127,4 Milyon Euro.