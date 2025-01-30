UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta | Twente kaçıncı sırada? Twente'nin piyasa değeri nedir?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak için 30 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Twente UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Twente'nin play-off umudu var mı? Twente'nin piyasa değeri nedir? Detaylara bakalım:

TWENTE UEFA PUAN DURUMU

Hollanda temsilcisi Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 7 hafta sonunda 7 puanla 26'ncı sırada yer alıyor.

Twente'nin UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalma umudu için tek şansı Beşiktaş'ı yenmek olarak gözüküyor.

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?

Beşiktaş ise 9 puana sahip ve Twente deplasmanında alacağı en az beraberlik de UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmasına yetebilir.

TWENTE'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Twente'nin güncel piyasa değeri 72,73 Milyon Euro. Beşiktaş'ın güncel piyasa değeri ise 127,4 Milyon Euro.