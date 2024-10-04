UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.

Organizasyonda ilk galibiyetini alan Almanya temsilcisi ise puanını 4'e çıkardı.