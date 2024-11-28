UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Maccabi Tel Aviv: 3
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ilk yarısı İsrail ekibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
11. dakikada Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky ceza sahası önünde topla buluştuktan sonra siyah-beyazlı savunmayı çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
23. dakikada İsrail ekibi öne geçti. Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.
38. dakikada Rafa Silva skoru eşitledi. İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.
45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Maccabi Tel Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.
80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.