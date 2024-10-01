UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün ve hangi kanalda? Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı şifreli mi? Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçıyla ilgili son bilgiler (güncelleniyor)

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni Eintracht Frankfurt maçıyla devam ediyor. Kulüp tarihinde ilk kez Eintracht Frankfurt ile ilk kez eşleşen Beşiktaş'ın ve Eintracht Frankfurt'un form durumu nedir? Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı şifreli mi? Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı için detaylara göz atalım:

BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başkangıç yaptı.

Buna rağmen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oldukça formda bir görüntü çiziyor.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet (Ajax) aldı.

EİNTRACHT FRANKFURT'UN FORM DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'ne 3-3'lük Viktoria Plzeň maçıyla başlayan Eintracht Frankfurt, oldukça formda görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Eintracht Frankfurt oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da oynadığı 5 maçta topladığı 12 puanla Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy.

BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçını İskoç hakem John Beaton yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Beşiktaş'ta Al Musrati sakatlığı sebebiyle Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

EİNTRACHT FRANKFURT'UN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Eintracht Frankfurt'un gündel piyasa değeri 248,3 Milyon Euro'dur

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı saat 22:00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı TRT 1 canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, maçın hakemini henüz açıklamadı.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ TURDA?

Maç, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maçı Türkiye’de TRT 1 üzerinden izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI KAÇTA?

Maç Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI TRT 1'DE Mİ?

Evet, maç TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Maçı canlı izlemek için TRT 1’i televizyonunuzda ya da TRT’nin dijital platformlarında takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇ SONUCU NE OLUR?

Maçın sonucu önceden tahmin edilemez; canlı izleyerek sonucu öğrenebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Canlı skoru spor sitelerinden ve TRT’nin dijital platformlarından takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI TRT SPOR’DA MI?

Maç, TRT Spor’da değil TRT 1’de yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇINDA KAÇ SEYİRCİ OLACAK?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesi dolayında bir seyirci katılımı bekleniyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesi 42.445 kişidir.

BEŞİKTAŞ EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı TRT 1 kanalından veya TRT'nin online platformlarından izleyebilirsiniz.