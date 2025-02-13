UEFA Avrupa Ligi bugünün maçları | 13 Şubat 2025 Avrupa Ligi maçları, saatleri ve kanalları

UEFA Avrupa Ligi play off heyecanı ile devam ediyor. Avrupa Ligi bugünün maçları için Fenerbahçe, Galatasaray, Ajax, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Porto, Roma ve daha birçok takım play off karşılaşmaları oynanacak. 13 Şubat 2025 UEFA Avrupa Ligi maçları, saatleri ve kanalları araştırması ise karşılaşma öncesi araştırılıyor. Galatasaray Az Alkmaar ile Fenerbahçe Anderlecht ile play offlarda karşı karşıya gelerek bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. İşte 13 Şubat 2025 Avrupa Ligi maçları, saatleri ve kanalları ve UEAFA Avrupa Ligi bugünün maçları!

UEFA AVRUPA LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI

13 Şubat 2025 UEFA Avrupa Ligi maçları, saatleri ve kanalları listesi şu şekilde:

20.45 Ferencvaros-Viktoria Plzen - (TRT Tabii Spor 2)

20.45 Union Saint-Gilloise-Ajax - (TRT Tabii Spor)

20.45 Midtjylland-Real Sociedad - (TRT Tabii Spor 1)

20.45 Fenerbahçe-Anderlecht - (TRT 1)

23.00 AZ Alkmaar-Galatasaray - (TRT 1)

23.00 Twente-Bodo/Glimt - (TRT Tabii Spor 1)

23.00 PAOK-FCSB - (TRT Tabii Spor 2)

23.00 Porto-Roma - (TRT Tabii Spor)

FERENCVAROS-VİKTORİA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ferencvaros-Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi maçı saat 20.45'te tabii spor 2 kanalında yayınlanacak.

UNİON SAİNT GİLLOİSE-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Union Saint Gilloise-Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı saat 20.45'te tabii spor kanalında yayınlanacak.

MİDTJYLLAND-REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Midtjylland-Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi maçı saat 20.45'te tabii spor 1 kanalında yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı saat 20.45'te TRT 1 kanalında yayınlanacak.

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı saat 23.00'da TRT 1 kanalında yayınlanacak.

TWENTE-BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Twente-Bodo/Glimt UEFA Avrupa Ligi maçı saat 23.00'da tabii spor 1 kanalında yayınlanacak.

PAOK-FCSB MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PAOK-FCSB Münih UEFA Avrupa Ligi maçı saat 23.00'da tabii spor 2 kanalında yayınlanacak.

PORTO-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Porto-Roma UEFA Avrupa Ligi maçı saat 23.00'da tabii spor kanalında yayınlanacak.