UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde, kritik eşleşmelerin oynanacağı saatler netleşti. Özellikle “UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman”, “Avrupa Ligi maçları saat kaçta”, “bugün hangi Avrupa maçları var” ve “UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda” soruları, karşılaşmalar öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Çeyrek final aşamasında sahne alacak takımlar arasında Celta Vigo, Freiburg, Real Betis, Braga, Aston Villa, Bologna, Nottingham F. ve Porto bulunuyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu mücadelelerin tamamı Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının saatleri ve eşleşmeleri şöyle şekillendi:

Saat Maç Yayın 19:45 Celta Vigo - Freiburg Tabii (canlı ve şifreli) 22:00 Real Betis - Braga Tabii (canlı ve şifreli) 22:00 Aston Villa - Bologna Tabii (canlı ve şifreli) 22:00 Nottingham F. - Porto Tabii (canlı ve şifreli)

Karşılaşma programına bakıldığında günün ilk maçının 19:45’te başlayacağı görülüyor. Ardından 22:00 seansında üç önemli mücadele futbolseverlerle buluşacak. Bu yoğun fikstür, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final gecesinin tempolu ve dikkat çekici geçeceğine işaret ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

“UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda?”, “Avrupa Ligi maçları nereden izlenir?” ve “çeyrek final maçları şifresiz mi?” soruları da futbol gündeminde öne çıkıyor. Verilen bilgilere göre UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının tamamı Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Bu nedenle Tabii yayını, Avrupa futbolunu takip eden izleyiciler için çeyrek final akşamının ana adresi olacak. Özellikle aynı saatte oynanacak mücadelelerin fazlalığı, UEFA Avrupa Ligi maç programına olan ilgiyi daha da artırıyor.

