UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Peki UEFA çeyrek final maçları ne zaman? Bodø/Glimt – Lazio, Rangers – Athletic Bilbao, Lyon – Manchester United, Tottenham – Eintracht Frankfurtmaçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

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