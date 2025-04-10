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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Peki UEFA çeyrek final maçları ne zaman? Bodø/Glimt – Lazio, Rangers – Athletic Bilbao, Lyon – Manchester United, Tottenham – Eintracht Frankfurtmaçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 10.04.2025 11:50
  • Giriş: 10.04.2025 11:50
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:50
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun nefes kesen organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2024-2025 sezonunun çeyrek final ilk maçları başlıyor.

İşte eşleşmeler, saatler ve merak edilen tüm detaylar:

BODØ/GLİMT – LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

  • Başlama saati: 19:45
  • Norveç ekibi Bodø/Glimt, İtalyan devi Lazio’yu ağırlıyor. Zorlu hava koşullarıyla bilinen ev sahibi, avantaj peşinde.
  • Kanal:TRT Tabii Spor

RANGERS – ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

  • Başlama saati: 22:00
  • İskoçya ve İspanya temsilcileri, güçlü savunmalarıyla dikkat çekiyor. Maç Glasgow’da.
  • Kanal: TRT Tabii Spor

LYON – MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

  • Başlama saati: 22:00
  • Fransız ekibi Lyon, dev rakibi Manchester United karşısında seyirci avantajına güveniyor.
  • Kanal: TRT Tabii Spor

TOTTENHAM – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

  • Başlama saati: 22:00
  • İngiliz temsilcisi Tottenham, Almanya’nın mücadeleci ekibi Frankfurt'u konuk ediyor.
  • Kanal: TRT 1

UEFA RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Tüm rövanşlar 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.

Eşitlik durumunda uzatma ve ardından penaltı atışları ile tur atlayan takım belli olacak.

Not: UEFA’nın kural değişikliği sonrası deplasman golü avantajı kaldırılmıştır.

UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALDE?

  • İngiltere: Manchester United, Tottenham
  • İtalya: Lazio
  • Fransa: Lyon
  • İspanya: Athletic Bilbao
  • Almanya: Eintracht Frankfurt
  • Norveç: Bodø/Glimt
  • İskoçya: Rangers

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

21 Mayıs 2025, İspanya – Bilbao / San Mamés Stadyumu’nda final heyecanı yaşanacak.

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