UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Peki UEFA çeyrek final maçları ne zaman? Bodø/Glimt – Lazio, Rangers – Athletic Bilbao, Lyon – Manchester United, Tottenham – Eintracht Frankfurtmaçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Avrupa futbolunun nefes kesen organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2024-2025 sezonunun çeyrek final ilk maçları başlıyor.
İşte eşleşmeler, saatler ve merak edilen tüm detaylar:
BODØ/GLİMT – LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
- Başlama saati: 19:45
- Norveç ekibi Bodø/Glimt, İtalyan devi Lazio’yu ağırlıyor. Zorlu hava koşullarıyla bilinen ev sahibi, avantaj peşinde.
- Kanal:TRT Tabii Spor
RANGERS – ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
- Başlama saati: 22:00
- İskoçya ve İspanya temsilcileri, güçlü savunmalarıyla dikkat çekiyor. Maç Glasgow’da.
- Kanal: TRT Tabii Spor
LYON – MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
- Başlama saati: 22:00
- Fransız ekibi Lyon, dev rakibi Manchester United karşısında seyirci avantajına güveniyor.
- Kanal: TRT Tabii Spor
TOTTENHAM – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
- Başlama saati: 22:00
- İngiliz temsilcisi Tottenham, Almanya’nın mücadeleci ekibi Frankfurt'u konuk ediyor.
- Kanal: TRT 1
UEFA RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Tüm rövanşlar 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.
Eşitlik durumunda uzatma ve ardından penaltı atışları ile tur atlayan takım belli olacak.
Not: UEFA’nın kural değişikliği sonrası deplasman golü avantajı kaldırılmıştır.
UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALDE?
- İngiltere: Manchester United, Tottenham
- İtalya: Lazio
- Fransa: Lyon
- İspanya: Athletic Bilbao
- Almanya: Eintracht Frankfurt
- Norveç: Bodø/Glimt
- İskoçya: Rangers
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
21 Mayıs 2025, İspanya – Bilbao / San Mamés Stadyumu’nda final heyecanı yaşanacak.