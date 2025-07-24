Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi eleme turu: Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

Spor
  • 24.07.2025 23:49
  • Giriş: 24.07.2025 23:49
  • Güncelleme: 24.07.2025 23:53
UEFA Avrupa Ligi eleme turu: Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi

Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini de  40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ile 88. dakikada Joao Mario attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş bir üst tura yükselme şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynanacak.

BirGün'e Abone Ol