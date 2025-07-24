UEFA Avrupa Ligi eleme turu: Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi

Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini de 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ile 88. dakikada Joao Mario attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş bir üst tura yükselme şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynanacak.