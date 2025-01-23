UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Lyon: 0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, baskı kurduğu bu bölümde golle buluşamadı.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, rakip kaleye gitmekte zorlandı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli ekip, tur şansını son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.