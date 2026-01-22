UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunda heyecan kritik haftalara girerken, Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak mücadele sarı-lacivertli taraftarların gündeminin ilk sırasına yerleşti. Üst tura çıkma hesaplarının yapıldığı bu karşılaşma, puan tablosundaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 25/26 sezonu 7. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe – Aston Villa maçı, 22 Ocak tarihinde oynanacak. Mücadele, saat 20:45’te başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşmaya Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde kritik bir Avrupa sınavına çıkacak.

TEDESCO: KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk 8'e kalmak için sahada olacaklarını söyledi. Tedesco, "Avrupa Ligi’nde rekabet seviyesi çok yüksek; şu ana kadar bir yenilgi aldık ama hâlâ tablonun orta sıralarındayız. İlk 8’e girme ihtimalimiz büyük ölçüde yarın oynayacağımız maça bağlı. Kendi sahamızda mücadele edecek olmak önemli bir artı ve sahaya en iyi oyunumuzu yansıtmak istiyoruz. Amacımız galip gelmek; bunu başarırsak ciddi bir avantaj elde ederiz, aksi hâlde ilk 8 hedefi bizim için daha da zorlaşır” dedi.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMLERİ

Fenerbahçe-Aston Villa maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Aston Villa maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

7. hafta öncesinde UEFA Avrupa Ligi puan tablosunda üst sıralardaki yarış büyük çekişmeye sahne oluyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Lyon 6 5 0 1 13:3 15 2 Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15 3 Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15 12 Fenerbahçe 6 3 2 1 9:5 11

FENERBAHÇE ÜST TURA ÇIKAR MI?

UEFA Avrupa Ligi formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9–24. sıradaki takımlar ise son 16 bileti için play-off oynuyor.

Fenerbahçe, mevcut puan durumuyla ilk 24 içinde yer alma konusunda büyük avantaja sahip. Sarı-lacivertli ekip kalan iki maçını kazanması halinde ilk 8 ihtimalini ciddi şekilde güçlendirecek.

FENERBAHÇE VE ASTON VİLLA SAKAT – CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe Sakat ve Cezalılar

Levent Mercan – Sakat (Arka adalesinde yırtık)

– Sakat (Arka adalesinde yırtık) Archie Brown – Sakat (Ayak parmağı)

– Sakat (Ayak parmağı) Mert Hakan Yandaş – Statü gereği

– Statü gereği Bartuğ Elmaz – Statü gereği

Aston Villa Sakat ve Cezalılar

Ross Barkley – Statü gereği

– Statü gereği Boubacar Kamara – Sakat (Diz sakatlığı)

Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi’nde hem sıralama hem de üst tur hesapları açısından kritik bir viraj niteliği taşıyor. Kadıköy’de oynanacak bu mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğunda belirleyici rol oynayacak.