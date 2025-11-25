UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Ferencvaros Maçı: Tarih, Saat, Kanal, Puan Durumu ve Maç Öncesi Son Durum

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, kritik karşılaşmada Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Avrupa arenasında tur umutlarını canlı tutmak isteyen Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maç öncesi puan durumu, sakat ve cezalılar, son maçlar, tur sistemi ve yayın bilgileri haberimizin detaylarında.

UEFA AVRUPA LİGİ GENEL PUAN DURUMU (FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?)

Fenerbahçe, 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Midtjylland 4 4 0 0 11:3 12 2 Freiburg 4 3 1 0 8:3 10 3 Ferencvaros 4 3 1 0 8:4 10 4 Celta Vigo 4 3 0 1 9:4 9 5 Braga 4 3 0 1 8:4 9 6 Aston Villa 4 3 0 1 6:2 9 7 Lyon 4 3 0 1 5:2 9 8 V. Plzen 4 2 2 0 6:2 8 9 Real Betis 4 2 2 0 6:2 8 10 Paok 4 2 1 1 9:6 7 11 Brann 4 2 1 1 5:2 7 12 D. Zagreb 4 2 1 1 7:6 7 13 KRC Genk 4 2 1 1 5:4 7 14 Porto 4 2 1 1 4:4 7 15 Fenerbahçe 4 2 1 1 4:4 7

FENERBAHÇE SON MAÇLAR FORM DURUMU

Fenerbahçe son dönemde özellikle hücum hattında etkili bir performans sergiliyor. Rizespor deplasmanında alınan 5-2’lik farklı galibiyet, takımın maçlara hızlı başladığını ve deplasman baskısını iyi yönettiğini gösterdi. Kayserispor karşısında 4-2, Gaziantep FK karşısında 4-0 gibi net skorlarla kazanması; hem hücum çeşitliliğinin hem de takım içi uyumun yükseldiğine işaret ediyor. Beşiktaş derbisinde 2-2’lik beraberlik alınsa da maçın büyük bölümünde oyunun hakimi olan taraf Fenerbahçe oldu. V. Plzen ile Avrupa arenasında oynanan 0-0’lık mücadele ise kontrollü oyun anlayışının bir örneğiydi. Stuttgart karşısında alınan 1-0’lık galibiyet, takımın savunma disipliniyle de maç kazanabildiğini gösterdi. Genel olarak sarı-lacivertliler, hem Süper Lig hem Avrupa performansıyla formda bir görüntü çiziyor.

FERENCVAROS SON MAÇLAR FORM DURUMU

Ferencvaros ise son altı maçlık grafiğinde istikrarlı bir çıkış içinde. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda kontrolü elinde tutan Macar ekibi, Bekescsaba karşısında 4-0, MTK karşısında 1-0 ve Ludogorets karşısında 3-1’lik galibiyetlerle güçlü bir hücum performansı ortaya koydu. Kazincbarcik deplasmanından 3-1 galip dönmeleri, takımın sadece evinde değil, dış sahada da etkili oynadığını kanıtladı. Zalaegerszeg ile oynanan maçta 1-2 kaybetmiş olsalar da oyun olarak dengeli bir performans sergilediler. Ancak ligde Nyiregyhaza karşısında alınan 1-3’lük yenilgi, savunma hatalarının ve konsantrasyon kaybının öne çıktığı bir karşılaşma olarak dikkat çekti. Genel tabloya bakıldığında Ferencvaros, özellikle Avrupa maçlarında oturmuş bir sistem ve dirençli bir oyun anlayışıyla Fenerbahçe’ye karşı dikkat edilmesi gereken bir takım görünümünde.

FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR DURUMU

Fenerbahçe’de maç öncesi eksik listesi oldukça kabarık. Defansta Rodrigo Becao statü gereği forma giyemezken, Jayden Oosterwolde ve Fred sarı kart cezaları nedeniyle takımda yer alamayacak. Orta sahada Sebastian Szymanski kasık sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Mert Hakan Yandaş statü gereği, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmış durumda. İsmail Yüksek de sarı kart cezası nedeniyle sahaya çıkamayacak. Emre Mor ve Bartuğ Elmaz ise teknik nedenlerle maç kadrosunda olmayacak.

FERENCVÁROS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ferencváros, Macaristan’ın futbol takımı. Güncel piyasa değeri 46,15 Milyon Euro olan Ferencváros, Macaristan’ın en köklü ve başarılı kulüplerinden biridir.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YENİ SİSTEM: NASIL TUR ATLANIR?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sistemde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9-24'üncü sıradaki takımlar ise play-off oynayarak son 16'ya yükselmeye çalışacak.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman?

Maç, 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin maçta eksik oyuncuları kimler?

Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor maç kadrosunda yer alamayacak.