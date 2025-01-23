UEFA Avrupa Ligi | Fenerbahçe - Lyon muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, play-off'lara kalma adına Fransa temsilcisi Lyon ile kritik bir maça çıkıyor. Fenerbahçe'de sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncular ise taraftarları endişelendiriyor. Peki Fenerbahçe'de hangi oyuncular sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmuyor? Fenerbahçe Lyon maçı muhtemel 11'lere bakalım:

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de formda olan oyuncular Oğuz Aydın ve Kostic'in UEFA listesinde yer almaması, Livakovic, Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıkları ile Mert Müldür'ün cezalı durumda olması, Fenerbahçe Lyon karşısında hangi 11'le sahaya çıkacak sorularını da bareberinde getiriyor.

FENERBAHÇE - LYON MUHTEMEL 11'LER

Sakat ve eksikler hesaba katıldığında, teknik direktör Jose Mourinho'nun Lyon karşısında şu 11'le sahada olması bekleniyor:

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Samuel, Amrabat, Fred, Maximin, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

Lyon muhtemel 11: Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Mata, Matic, Tolisso, Veretout, Cherki, Fofana, Mikautadze.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe (bugün) saat 20:45'te, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe - Lyon maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak olarak izlenebilecek.