UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçları şifreli mi?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir fikstür çekti. Fenerbahçe UEFA rakipleri belli oldu. Fenerbahçe UEFA maçları merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının tarihi, günü, saati ve hangi kanalda oynanacağı netleşti. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde dev takımlarla oynayacak. Fenerbahçe avrupa maçları için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin UEFA fikstürü belli oldu. Fenerbahçe'nin UEFA'da oynayacağı takımlar, Fenerbahçe'nin UEFA maç tarihleri, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu:
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı kendi evinde Union Saint Gilloise ile oynayacak. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Twente maçı deplasmanda oynanacak. Twente - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Manchester United ile kendi evinde oynayacak. Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe, Az Alkmaar ile deplasmanda Hollanda'da oynayacak. Az Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak. Prag'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Atletic Bilbao ile Kadıköy'de kendi evinde oynayacak. Fenerbahçe - Atletic Bilbao maçı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 18:30'da oynanacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Fransız temsilcisi Lyon ile evinde oynayacak. Fenerbahçe - Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
MİDTJLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Midtjlland ile deplasmanda oynayacak. Midtjlland - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’den yayınlanacak.