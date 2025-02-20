UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray - Alkmaar maçında hava nasıl olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 4-1'lik maçın ardından Alkmaar ile rövanş maçına çıkıyor. İstanbul RAMS Park'ta 20 Şubat 2025 Perşembe günü (bu akşam) 20:45'te oynanacak maç için kar yağışı endişesi oluştu. Peki maçta kar yağacak mı? Galatasaray Alkmaar maçı ertelenebilir mi? Detaylara bakalım:

RAMS PARK'TA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, RAMS Park'ta öğle saatlerinde bir kar yağışı geçişi görülüyor. Buna karşın, maçın oynanacağı saatlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. MGM'nin tahminlerine göre, maç saatinde RAMS Park'ta kar yağmayacak. Buna karşın sıcaklık 0-1 derece arasında olacak.

GALATASARAY ALKMAAR MAÇI ERTELENİR Mİ?

Galatasaray - Alkmaar maçı, kötü zemin koşullarının futbolcuların sağlığını ve oyunu olumsuz etkilemesi halinde ertelenebilir? UEFA yetkilileri, maç saatlerine yakın bir zamanda saha koşullarını inceleyip kararı verecek.

GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - AZ Alkmaar UEFA Avrupa ligi play-off rövanş maçı 20 Şubat 2025 günü saat 20:45'te oynanacak. Galatasaray UEFA maçı TRT 1 üzerinden canlı izlenebilecek.