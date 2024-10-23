UEFA AVRUPA LİGİ | Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray Elfsborg maç saati neden erken? Galatasaray'da hangi oyuncular sakat ve cezalı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Elfsborg ile karşılaşıyor. Galatasaray Elfsborg maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve nerede oynanacak? Galatasaray Elfsborg maçı şifreli mi? Galatasaray Elfsborg maçı ile ilgili son gelişmelere bakalım:

ELFSBORG NERENİN TAKIMI? ELFSBORG'UN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

IF Elfsborg, İsveç'in en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir.1904 yılında kurulan bu kulüp, İsveç’in Borås şehrinde faaliyet göstermektedir. Elfsborg 6 kez İsveç ligi şampiyonu olmuştur. (Son şampiyonluk 2012'de kazanıldı.) Elfsborg'un güncel piyasa değeri 17,25 Milyon Euro'dur.

OKAN BURUK'TAN ELFSBORG ANALİZİ

Elfsborg maçı öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin oyununu izleyince yaptıkları sürpriz değil. Avrupa'daki 10 maçta pozisyonları yüzde 60 oranında golle sonuçlandırıyorlar. Geçen sezon İsveç Ligi'nin ikincisi. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Roma'yı yendiler, AZ Alkmaar'dan da az kalsın puan alıyorlardı. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında yaptığı 320 karşılaşmada 114 galibiyet, 121 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, UEFA Kupası'nda oynadığı 96 maçta 38 galibiyet, 26 yenilgi ve 32 beraberlik aldı. Galatasaray, İsveç takımlarıyla yaptığı 7 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCULAR SAKAT VE EKSİK?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan sol bek İsmail Jacobs, Elfsborg karşısında forma giyemeyecek. İsmail Jacobs'un yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera da kart cezalısı olduğu için Elfsborg karşısında forma giyemeyecek. 24 Ekim'de cezası bitecek olan Fernando Muslera, Galatasaray'ın 7 Kasım'da Tottenham ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Öte yandan, Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Rolland Sallai'nin ise 31 Ocak 2025'e kadar UEFA'da oynama izni bulunmuyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 4 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Elfsborg maçını Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. maçı için en çok aranan sorulardan biri, maçın tarih ve saat bilgisi. Galatasaray Elfsborg maçı 23 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Elfsborg maç saati 17:30 olarak belirlendi.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NEDEN 17:30'DA?

UEFA Avrupa Ligi'nde çok sayıda maç oynandığından, takımlar çeşitli gün ve saatlerde maçlarını oynayabiliyor. Bu yüzden, Galatasaray - Elfsborg maçıyla birlikte, Braga - Bodo Glimt maçı da 17:30'da oynanacak.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Galatasaray - Elfsborg Maçı Galatasaray Rams Global Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray Elfsborg maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için en sık sorulan sorulardan biri de, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda? sorusu. GAlatasaray - Elfsborg maçı TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT'nin Tabii platformu UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlama hakkına sahip ve futbolseverler Avrupa'nın diğer takımlarını bu platform üzerinden takip edebilir.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Elfsborg maç bilet fiyatları, tribündeki konuma göre 1.838 TL ile 14.139 TL arasında değişiyor. VIP biletleri ise 558.000 TL'ye kadar çıkıyor.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Sıkça sorulan bir başka soru ise, Galatasaray - Elfsborg maçı canlı nasıl izlenir? sorusudur. Türkiye’de Galatasaray - Elfsborg maçını izlemek isteyenler için TRT 1 üzerinden canlı yayın yapılacak.