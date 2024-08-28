UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi Türk takımları oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne kalması kesinleşti. Beşiktaş ise 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Lugano'yu elerse adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

28 Ağustos 2024 itibariyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılması kesinleşen takımlar şöyle:

Manchester United

Tottenham Hotspur

Real Sociedad

AS Roma

Athletic Bilbao

FC Porto

Olympique Lyon

Eintracht Frankfurt

Lazio

Fenerbahçe

Galatasaray

Nice

T Hoffenheim

Olympiakos

Glasgow Rangers

Dinamo Kiev

Union Saint-Gilloise

AZ Alkmaar

Malmö FF

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te çekilecek. UEFA Kura Çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.