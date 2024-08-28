UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi Türk takımları oynuyor?
UEFA Avrupa Ligi'nde son takımlar da belli oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne girmesi kesinleşti. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi gün saat kaçta. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nerede yayınlanacak. Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne kalması kesinleşti. Beşiktaş ise 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Lugano'yu elerse adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
28 Ağustos 2024 itibariyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılması kesinleşen takımlar şöyle:
- Manchester United
- Tottenham Hotspur
- Real Sociedad
- AS Roma
- Athletic Bilbao
- FC Porto
- Olympique Lyon
- Eintracht Frankfurt
- Lazio
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Nice
- T Hoffenheim
- Olympiakos
- Glasgow Rangers
- Dinamo Kiev
- Union Saint-Gilloise
- AZ Alkmaar
- Malmö FF
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te çekilecek. UEFA Kura Çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.