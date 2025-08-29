UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalmak isteyen takımların kaderini belirleyecek kura çekimi heyecanı kapıda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica engelini aşamasa da, 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi’nde yer alacak. Kura çekiminin ne zaman, hangi kanalda ve Fenerbahçe’nin potansiyel rakiplerinin kimler olduğu merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2025-26 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü düzenlenecek. Etkinlik saat 12.00 BST (Türkiye saatiyle 14.00) itibarıyla Monaco’daki Grimaldi Forum’da başlayacak. Türkiye'de kura, TRT Spor tarafından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE HANGİ TORBADA? MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER?

Avrupa Ligi’nin yeni sisteminde Fenerbahçe, 2. torbada yer alacak. Bu torba; Braga, Kızılyıldız, Lyon, Celtic, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencváros ve Maccabi Tel Aviv ile birlikte Fenerbahçe’yi kapsıyor. 1. torbada yer alan güçlü kulüplerle eşleşmeyecek olan Fenerbahçe, grup aşamasında daha kontrollü bir kura sü