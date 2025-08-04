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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 12:11
  • Giriş: 04.08.2025 12:11
  • Güncelleme: 04.08.2025 12:11
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında yarın, 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günü 13 maç yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

6 Ağustos Çarşamba:

20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)

7 Ağustos Perşembe:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)

19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)

19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)

20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

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