UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekildi
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
- Şampiyonlar yolu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek) / Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
- Ana yol
Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) / Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)
Fredrikstad (Norveç) / Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)
Lugano (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya) / Levski Sofia (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre) / Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)
Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç) / Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Beşiktaş (Türkiye) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)